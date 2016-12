BRINDAMOUR, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2016, à l'âge de 70 ans et 7 mois est décédé M. Michel Brindamour, époux de dame Françoise Tchou. Il demeurait à Sainte-Hénédine.Départ du funérarium de laà 10 h 45 pour l'église de Sainte-Hénédine. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Hénédine vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacob, Mahli, Héloïse et Cyrille; son gendre Ryan; sa bru South; Frédérique; ses petits-enfants: Élias, Abraham, Achille et Aurèle; son frère et ses soeurs: Jean, Suzie et Line; sa belle-soeur Francine ainsi que ses amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (10, rue de l'Espinay, Québec, G1L3L5).