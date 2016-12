PRÉMONT, Florian



À son domicile, le 25 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Florian Prémont, époux de dame Monique Lavoie. Il demeurait à St-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireVendredi, jour des funérailles, de 11h à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Christine, Liette, Lisa (Alain Létourneau), Alain (Guillaume Joyal-Tremblay); ses petits-enfants: Alexandra Prémont, Ann-Sophie Létourneau, Stef-Ann, Rachel, Henri et Simone Prémont; son arrière-petit-fils Théo Lachance; ses frères et ses soeurs: Lorraine, Lucette, Jules (Carmelle Desgagnés), Gaétane, Gérald, Aurèle (Aline Gagné), Normand; son beau-frère René Lavoie (Suzanne); la famille de M. Jean-Marie Gagné et Bruna Girard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org