GAUDREAU, Henri



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 24 décembre 2016, est décédé accidentellement, à l'âge de 19 ans et 3 mois, M. Henri Gaudreau, fils de M. Normand Gaudreau et de Mme Sylvie Dubé. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule jeudi 29 décembre, de 19 h à 22 h et vendredi, à compter de 10 h.et de là au crématorium. Il laisse dans le deuil ses parents Normand et Sylvie; ses frères et ses belles-soeurs: Gilbert (Bianca Croteau), Julien (Véronique Pelletier), William; sa nièce Rose-Aimée Gaudreau, sa filleule Kate; son amie Jessica Gauthier; ses grands-parents: M. Amédée Gaudreau et Mme Thérèse Mercier; ses oncles et ses tantes de la famille Gaudreau: Réginald, Robert (Laurence Dionne), Gaétan, Monique, Chantal (Gérard Bernier), Marc-André (Marie-Josée Pelletier), Nathalie et de la famille Dubé: Yvan (Renée Gagnon), Mariette (Jean-Paul Thibault), Victoire (feu Marc-André Caron), Jeanne-Mance, Brigitte (Réjean Morneau), Bruno (Carmen Thibault), Viateur (Michèle Moreau), Blandine (Clément Pelletier). Sont aussi affectés par son départ ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s.