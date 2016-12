MORENCY, Louisette Desrochers



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2016, à l'aube de ses 75 ans, est décédée madame Louisette Desrochers, épouse de monsieur Jean-Jacques Morency, fille de feu madame Marie-Jeanne Fortier et de feu monsieur Gérard Desrochers. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses sœurs: Jeannine (feu Jean-Marie Samson), feu Laurette (feu Roger Vallières), feu Gilberte (feu Léo Morin), Monique (feu Jean-Marc Lemieux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morency : Claude (feu Monique Drolet), feu Bernard (Colette Carrier), feu Michel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur Saint-David). La famille tient à remercier tout le personnel de l'oncologie et des 7e et 8e étages de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.