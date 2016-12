GONTHIER, Lucienne Leclerc



Au Centre d'Hébergement de St-Fabien-de-Panet, le 19 décembre 2016, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Lucienne Leclerc, épouse de feu monsieur Honorius Gonthier et fille de feu monsieur Émile Leclerc et de feu dame Mélina Paré. Elle demeurait à Ste-Lucie-de-Beauregard, cté de Montmagny et native de St-Nazaire-de-Dorchester. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 30 décembre 2016 de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles à compter de 11h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilberte (Roland Duquet), Dorys (Eloi Lachance), feu Raymond (Carole Mathieu), feu René, Germain (Suzanne Duquet), Denis (Bella Lachance), Lise, Denise, Susan, Francine (Donald Dodier), Colette (Gilles Baribeau), Ginette, feu Michel (Louise Villeneuve), Réal (Charline Lamontagne), feu Julien (Réjeanne Chouinard); ses 43 petits-enfants, ses 50 arrière-petits-enfants et ses 20 arrière-arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs: feu Alphonse (feu Irène Gonthier), Léontine (feu François Lachance), Germaine (feu Maurice Gonthier), Adrienne (feu Alphonse Bolduc), feu Rita (feu Clément Corriveau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gonthier: Marie-Paule (feu Aldéric Lajoie), feu Irène (feu Alphonse Leclerc), feu Maurice (Germaine Leclerc), Hélène (feu Jules Mercier), feu Thérèse (feu Paul-Émile Croteau), Florian (Gilberte Anctil), feu Yolande (feu Robert Faucher), feu Jean-Marie (Antoinette Cloutier); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier les intervenants du CLSC de St-Fabien-de-Panet, le personnel des Habitations Panet et du Centre d'Hébergement de St-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués qui ont permis à notre mère de vivre de beaux moments avant son départ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Ste-Lucie. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la