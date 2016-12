CHARRON, Francine



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 décembre 2016, à l'âge de 57 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, dame Francine Charron. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 16h et seraElle laisse dans le deuil, sa fille Joanie Roy et ses petits-enfants : son chachat Félix, sa Quinn Léa Rose et leur père Jonathan Lafond. Elle laisse aussi dans le deuil son conjoint bien-aimé Yvon Hamel et ses filles Annie (Jason Berrigan) et leurs trois fils : James, Alexandre et Gabriel; Josée et ses deux fils Damien et Vincent; ses parents : Alvine Paré et Marcel Charron; ses sept frères et sœurs : Monic (Martin Gaudreault), Lucie (François St-Pierre), André (Line Dionne), Diane (Normand Pettigrew), Claude (Josée Dupuis), Normand (Renée Bélisle), Julie (Jérôme Caron); ses trois filleuls préférés : Anthony, Julien et Joell, ainsi que ses neveux et nièces, la famille de son conjoint, de nombreux parents et ami(e)s.Pour renseignements :