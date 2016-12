DELISLE, Marie-Paule



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 15 décembre 2016, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée Madame Marie-Paule Delisle, fille de feu Madame Lucia Letarte et de feu Monsieur Francois-Xavier Delisle. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Liliane Gingras (André Bédard), Lucille Gingras (Gérald Fiset), Nicole Gingras (Jean Dubé), Micheline Gingras (Marc Garant), Huguette Gingras (Emmanuel Lemelin) et Hélène Gingras (Denis Barras); ses petits-enfants: Chantale, Alain et leurs conjoints, Martin (En-Ching Wu), Bruno (Annie Lebrun et ses enfants), Carine (Steve Cantin), Julie (Jocelyn Bédard), Cathy (Frédéric Robitaille), Manon (Patrick Dombrowski), Josée (Serge Maheux), Annie (Jason Fortier), Nathalie (François Thibodeau et ses enfants), Caroline, Valérie (Simon Plante), Marie-Ève (Martin Couture), Joannie (Virginie Frappier) ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère Jean-Claude (Pierrette Bergeron) et ses soeurs, ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Sr Marcelle, Rita (feu Gilles Tremblay, Carol Bélanger), Jeannine et Lucienne (Lucien Fournier). Elle est allée rejoindre sa fille aînée Lilianne, ses parents, ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Adrien (Marie-Paule Michaud), Lucien (Joséphine Cauchon), Jeanne-d'Arc (Norman Garnier), Joseph-Arthur, Thérèse (Émilien Déry), Louise (Roger Guérard). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de Place Alexandra (Le Fleuron) et le personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.