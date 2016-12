HARDY, René



Au CIUSSS (Hôpital Ste-Marie), Trois-Rivières, le 18 décembre 2016, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Hardy, fils de feu monsieur Alfred Hardy et de feu madame Germaine Bertrand. Il demeurait à Saint-Anne-de-la-Pérade, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule vendredi 30 décembre 2016, à partir de 13 h, suivi d'un Hommage à 14 h 30. M. Hardy laisse dans le deuil, ses fils: Michel et Marcel; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Gilles (feu Ginette Lefebvre), Denise (Robert Duguay), Gaétan (Marie Tessier), Réginald, Roger, Robert, Raymonde (Florent Leclerc). Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Claude, feu Yvon, feu Nicole (Jean-Marie Fortin), feu Raymond. Il laisse également sa tante, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à France Danis de la Résidence du Papillon Bleu de Sainte-Anne-de-la-Pérade, pour les bons soins prodigués et son attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca