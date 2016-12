CAOUETTE, Roland



À la Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 21 décembre 2016, à l'âge de 74 ans et 9 mois, est décédé Monsieur Roland Caouette, époux de madame Claudette Journault, demeurant depuis deux ans à Lévis et autrefois à L'Islet (Saint-Eugène). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses enfants: Francis (Viviane Coulombe), Benoit (Manon Roy) et Nancy (Jean Audet); ses petites-filles: Josianne et Jade. Il était le fils de feu dame Rosilda Boucher et de feu monsieur François-Xavier Caouette; le frère de feu Armand et feu Angéline, ainsi que le beau-frère de: Jeannine (feu Philippe Bélanger), Émile (feu Huguette Turcotte), feu Jean-Claude (Rita Dubé), Colette (Gilles Bernier), feu Madeleine (Emmanuel Frégeau), Monique et feu Jean-Yves Journault. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Lévis, ainsi qu'au personnel de la Maison du Littoral, pour leurs attentions, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la "Maison de soins palliatifs du Littoral", 5445, rue St-Louis, Lévis, (Québec), G6V 4G9. Selon son désir, il n'y aura pas de rencontre au salon, ni de service religieux. Ses cendres seront déposées le printemps prochain au cimetière paroissial de Saint-Eugène de L'Islet, où un moment de recueillement et de prière aura lieu. Le jour et l'heure seront précisés ultérieurement. Pour renseignements ou messages de condoléances: