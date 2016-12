NAUD, Madeleine Perron



Aux Jardins du Haut St-Laurent, St-Augustin de Desmaures, le 24 décembre 2016, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Madeleine Perron, épouse de feu monsieur Raymond Naud. Elle demeurait à St-Augustin de Desmaures, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h.et de là au crématorium. Madame Perron laisse dans le deuil ses enfants: Edith (Claude Castonguay), Carole, Sylvie (Hélian Bourque), Jean-Marc (Johanne Fortin). Elle était la grand-maman bien-aimée de feu Pierre-Luc Castonguay, Jérôme Castonguay (Milène Auger), Lysanne Castonguay (François Bulcao), Joannie Castonguay (Carl Moniz), Marie-Ève Bourque (Claus Nielsen), Alexandra Bourque (Daniel Cloutier-Grenier), Valérie Bourque (Nicholas Shearing), Marc-André Naud (Audrey Blanchette) et Jean-François Naud; ses arrières petits-enfants: Aurélie et Alexis Castonguay, Béatrice Bulcao. Elle est allée rejoindre ses frères feu Rolland (feu Annette Petit), feu Martial (feu Jacqueline Bertrand), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Naud: Octave et Noëlla, Pierre et Irène, Madeleine et Edmond, Éva et Albert, Arthur et Rose, Alfred et Bertha, Alexis. Elle avait plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros merci à tous les gens de coeur des Jardins du Haut St-Laurent qui ont su apporter à notre mère chaleur humaine et respect tout au long de son séjour. Ceux qui le désirent peuvent faire un don au comité des bénévoles des Jardins du Haut St-Laurent.