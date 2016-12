BOILY, Madeleine



Au CISSS-CA, Saint-Georges, le 19 décembre 2016, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée dame Madeleine Boily, fille de feu Joseph Boily et de feu Stéphania Pouliot. Elle demeurait à Saint-Odilon.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Odilon vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laElle était la sœur de: feu Fernande, feu Gérard (Laurette Turmel), feu Léopold, feu Adrienne (feu Henri Gignac), Thérèse (feu Lorenzo Lessard), Marcel (Marielle Mathieu), Gisèle (feu Camil Poulin), feu Joseph (feu Lisette Bougie). Elle laisse également dans le deuil sa meilleure amie Ghislaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel du Centre Curé Larochelle de Saint-Odilon pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Centre Curé Larochelle (377, rue Langevin, Saint-Odilon, G0S 3A0) ou à la Fabrique de Saint-Odilon.