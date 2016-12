BÉDARD, Jean-Maurice



De Montréal, le 20 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Maurice Bédard, époux de feu Mme Thérèse Mongeau. Il laisse dans le deuil sa nièce Jeannine (feu Paul-Émile), ses neveux Lambert (Diane) et Jean-François (Chantale) et autres neveux et nièces. Selon le respect de ses désirs, aucune cérémonie ne sera célébrée en son honneur.