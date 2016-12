Caleb Jones sur les traces de Seth

«Quand mon frère a gagné ce tournoi, il y a trois ans, ça m’a fait réaliser que je voulais plus que jamais y participer et réaliser le même rêve, a témoigné Caleb qui savoure chaque instant de son expérience au championnat junior le plus primé du monde. C’est surréaliste de jouer avec les meilleurs joueurs du monde.»

Même s’il porte ce nom sur son uniforme, l’entraîneur-chef américain Bob Motzko assure qu’il a mérité son poste. «Je le connaissais de nom, mais pas personnellement, a indiqué celui qui fait une deuxième apparition derrière le banc des États-Unis à ce tournoi. Seth est tout un joueur et Caleb l’est tout autant. Nous entretenions de grands espoirs envers lui et il nous impressionne.

Comme son frère et son père, rien n’est à son épreuve. «Mon père a connu du succès dans sa carrière, car c’était un battant rempli de talent. Il nous a inculqué des valeurs importantes comme l’éthique de travail et la constance. Il me demande de livrer le meilleur de moi-même chaque jour et de faire les choses de la bonne façon.