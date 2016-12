Collision bus-train près de Tunis: cinq morts et des dizaines de blessés

TUNIS, Tunisie | Au moins cinq personnes ont été tuées et plus d'une trentaine gravement blessées mercredi en banlieue sud de Tunis dans la collision entre un bus de transport public et un train, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

L'accident est survenu vers 7 h. L'autocar appartenant à la société régionale de transport de Nabeul (50 km au sud de Tunis) a été coupé en deux par la violence du choc sur la voie ferrée, à hauteur de Sidi Fathallah, à une dizaine de km de la capitale, selon la même source.

L'identité des cinq victimes décédées n'a pas été communiquée. D'après le ministère, 34 blessés ont été hospitalisés dans divers établissements du Grand Tunis.

La radio privée Mosaïque FM a pour sa part fait état d'au moins 42 personnes hospitalisées, dont huit militaires. Parmi les personnes décédées figure un enfant, a-t-elle ajouté.

«Nous avons ouvert une enquête pour connaître les circonstances et définir les responsabilités», a indiqué le directeur de la communication de la Société nationale des chemins de fer, Hassen Miaadi.

La société «renouvelle son appel à tous les usagers de la route à plus de vigilance quand ils traversent les passages à niveau et au respect des feux de signalisation», a-t-il ajouté.

Fin août, 16 personnes sont mortes et 85 ont été blessées dans l'un des pires drames de l'insécurité routière du pays, lorsqu'un semi-remorque est entré en collision avec un bus de transport public et une quinzaine de voitures à Kasserine.

Plus d'un millier de personnes décèdent chaque année sur les routes de Tunisie, un pays de 11 millions d'habitants.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il s'agit du pays d'Afrique du nord le plus touché par la mortalité routière après la Libye.