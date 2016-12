TREMBLAY, Amédée



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 24 décembre 2016, à l'âge de 93 ans et 2 mois, nous a quittés M. Amédée Tremblay. Il était l'époux de feu dame Madeleine Pilote, et il demeurait aux Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de les Éboulements, place de l'Église, vendredi jour des funérailles le funérarium ouvrira à compter de 9 heures 30. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Marc, Carole (André Raymond), Joachim (Danielle Gauthier), Sylvain; ses petits-enfants : Martin (Margot Massé), Isabelle(Nicolas Audet).Ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Taly, Gabrielle et Vincent. Sa sœur : Rita(Joseph-Aimé Audet). Il est allé rejoindre ses frères : feu Paul-Émile, feu Luciano, feu Gilmond(Florence Girard) et feu Marcel. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pilote, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et de nombreux amis(es). Un merci spécial au personnel soignant de l'Unité de Soins à Court Terme de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, Soins Palliatifs, ou à la Société Canadienne du Cancer, les formulaires seront disponibles au funérarium.