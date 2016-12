DURAND, Raymond



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2016, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur Raymond Durand, époux de madame Cécile Cauchon, fils de feu madame Gérardine Savard et de feu monsieur Édouard Durand. Il demeurait à Loretteville.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants: Michèle (Serge Lambert) et Jean-François (Manon Lachance); ses petits-enfants: Cassandre, Jordan et Elliot; ses soeurs et son frère: Françoise (feu Paul-O. Laforest), Louise (feu Alphonse Caron), Céline ( Noël Bouchard) et André (Rita Martel); ses belles-soeurs: Fernande Cauchon, Jeannine Cauchon et Aline Cauchon ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec 5415, rue Paré, bureau 200, Montréal, Québec Téléphone: 1 877 725-7725 Courriel: info@sla-quebec.ca Site web: www.sla-quebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.