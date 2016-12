ROY, Maurice



Entouré de l'amour des siens, à la Maison Michel Sarrazin, le 22 décembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Maurice Roy, époux de dame Eliane St-Pierre. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Eliane St-Pierre, son fils Martin (Nédia Coutinho). Il était le frère de : Sœur Claire R.J.M., Delphis (feu Marie-Paule Roy), feu Rosaire (Huguette Picard), Colette (feu Rodolphe Drapeau), feu Sœur Anne-Marie S.C.Q., feu Lucien. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille St-Pierre : feu Paulyne (Aurèle Bélanger) et feu Paul-Henri ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel du CHUL ainsi qu'à la merveilleuse équipe de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués, l'attention apportée et l'amour partagé. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, G1T 1P5, tél : 418-688-0878.