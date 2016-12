LANGLAIS, Julie



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 21 décembre 2016, à l'âge de 43 ans, est décédée Mme Julie Langlais. Fille de Feu Roger Langlais et de Mme Cécilia Bilodeau. Elle demeurait à Québec. Outre sa mère, Mme Langlais laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Jacques (Denise Langlois), Marcel (Michelle St-Georges), Claude (Maryvonne Béchire), Daniel (Anne-Marie Sincennes), Marc (Diana Rios Amat), Sylvie (Martin Tremblay). Elle est allée rejoindre son père : feu Roger; son frère : feu Roger Jr. ainsi que sa sœur : feu Lisette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 17h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, la Résidence Bonneau, le CRDI de Québec, le personnel soignant de l'hôpital St-François-d'Assise et de l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Pour rendre hommage à Mme Langlais, nous vous invitons à visiter notre site Internet : www.dignitequebec.com