L’aventure gonflable de retour

Pour la 4e année, jeunes et moins jeunes pourront s’amuser dans les jeux gonflables de L’Aventure gonflable Proludik installée au stade Leclerc du Campus Notre-Dame-de-Foy à St-Augustin-de-Desmaures. Quatre jours d’activités sont prévus (les 29-30 décembre et les 2-3 janvier) avec une cinquantaine de jeux dans quatre zones thématiques. Renseignements: http://aventuregonflable.com/.

Une grande entreprise

Les employés de la raffinerie Jean-Gaulin ont amassé cette année 455 089 $ dans le contexte de leur campagne philanthropique annuelle. Un chèque de 308 071 $ a été remis à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Un montant de 147 018 $ profitera à la Fondation du CHU de Québec pour l’achat d’un échographe destiné à des enfants souffrant de troubles musculo-squelettiques. Sur la photo, Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale et des employés de la raffinerie Jean-Gaulin-Énergie Valero (4e à partir de la droite), en compagnie de représentants de Centraide et de la Fondation du CHU de Québec. La raffinerie Jean-Gaulin a remporté en 2016 le prix des Fidéides Affaires et engagement social – Grande entreprise remis par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

JMM

Le cocktail dînatoire, au profit de Jeunes musiciens du monde (JMM), présenté le 30 novembre dernier sous la coprésidence d’honneur d’Alexi Lemay, architecte associé, Lemay/Michaud, et Marc Drolet, président de Drolet Construction, a permis de remettre 111 000 $ à l’organisme. La somme permettra à JMM de poursuivre sa mission et permettra aux 350 élèves de son école de la Basse-Ville de Québec de développer leurs capacités et leurs aspirations en offrant gratuitement des cours de musique, des activités d’expression musicale et un accompagnement personnalisé. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Girard, directeur général de JMM; Daniel Doucet, président du CA; l'animatrice Valérie Cloutier; Sonny et Erik Caouette du duo 2 Frères, Alexi Lemay, Marc Drolet, coprésidents d’honneur, et Mathieu Fortier, cofondateur de JMM.

Paniers de Noël

Le Petit Village, sympathique bar de la rue Évangéline, dans le quartier d’Estimauville à Québec, a fait sa part avant l’arrivée de la fête de Noël. Audrey Martel et Louise Blouin (photo), les «filles» de l’établissement, ont pris les choses en main en préparant des paniers de Noël pour les familles du coin dans le besoin. Les clients du bar ont aussi fait des dons en argent.

Anniversaires

Jean Soulard (photo), ex-chef des cuisines au Fairmont Le Château Frontenac. 64 ans... Martin Kaymer, golfeur professionnel allemand (PGA), 32 ans... Patrick Rafter, joueur de tennis australien, 44 ans... Raymond Bourque, ex-joueur de hockey de la LNH (Boston Colorado), 56 ans... Carl Larouche, journaliste sportif de télévision à TVA Québec, 58 ans... Denzel Washington, acteur américain, gagnant de deux oscars, 62 ans.

Disparus

Le 28 décembre 2015. Lemmy Kilmister (photo), 70 ans, musicien britannique (Motörhead)... 2012. Jon Finch, 71 ans, acteur britannique... 2010. Billy Taylor, 89 ans, pianiste et compositeur de jazz américain... 2008. Valérie Letarte, 47 ans, animatrice et chroniqueuse à la radio et la télévision de Radio-Canada de 1998 à 2007.