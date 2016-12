Offrir l’art au public

Les organisateurs du festival Art Souterrain, qui présente des œuvres d’art depuis huit ans dans le réseau souterrain piétonnier de Montréal, ont observé le grand nombre de magasins vacants dans la métropole. Ce constat les a poussés à tenter une nouvelle aventure, un projet pilote qui joint culture et économie de la ville. De ces espaces commerciaux vacants, ils ont créé le concept ­Vitrine sur l’art, qui permet aux piétons d’admirer des œuvres d’art, comme au musée, plutôt que de voir de désolantes vitrines vides. En plus de faciliter la rencontre entre les gens et l’art contemporain dans l’espace public, ce concept permet de dynamiser les artères commerciales.

Photo courtoisie

Jack Bush

Cross Thrust, 1969

Collection de la Banque d’art du Conseil des arts du Canada.

Au passage, les gens s’arrêtent pour regarder et lire, avant de reprendre la route.

Photo courtoisie

Bill E. Burns

Monument to Analgesia, 1990

Collection du Cirque du Soleil.

Les œuvres sont accompagnées de textes sur les artistes et les collections.

Photo courtoisie

Oeuvres de Thomas Kneubühler et Michel de Broin

Collection de la Banque d'œuvres du Conseil des arts du Canada

Grâce à l’accord des propriétaires, les vitrines sont aménagées ­comme de véritables galeries avec éclairage muséal, murs et planchers blancs.

Photo courtoisie

Ronald Kostyniuk

Relief Triptych, 1975

Collection du Cirque du Soleil

Dans cinq vitrines, des œuvres originales qui reflètent la richesse de la création québécoise et canadienne et qui n’ont jamais été exposées dans l’espace public.

Jusqu’au 15 janvier 2017, dans cinq vitrines des couloirs de l’Atrium du 1000 De La Gauchetière. Le projet pourrait s’étendre sur l’île de ­Montréal.

On y retrouve neuf œuvres canadiennes de référence issues des collections prestigieuses du Cirque du Soleil et de la Banque d’œuvre d’art du Canada. Des peintures de Jack Bush et Ronald Kostyniuk, des sculptures de Bill Burns et Dominique Blain, ainsi que des photographies de Michel de Broin et Jessica Auer.

La Banque d'art du Conseil des arts du Canada collectionne des œuvres d’art contemporain afin de les rendre accessibles à travers le pays. La ­collection comprend plus de 17 000 œuvres.

La Collection d’art corporative du Cirque du Soleil a été instaurée il y a près de 20 ans afin d’offrir à ses employés un environnement de travail stimulant et propice à la créativité.

Art souterrain vise à faire découvrir l’Art contemporain à un plus large public en organisant des expositions dans des lieux publics ou atypiques. Depuis 2009, il produit chaque ­an­née en mars son festival dans le RESO souterrain piétonnier de ­Montréal.