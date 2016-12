Tout baigne dans le camp canadien

Au lendemain d’un duel inégal face à la Slovaquie où les Canadiens étaient seuls sur la patinoire du Centre Air Canada, les joueurs n’ont même pas sauté sur la glace. Journée de repos décrétée par l’état-major. Seuls l’entraîneur-chef Dominique Ducharme et le capitaine Dylan Strome ont défilé devant les membres des médias pour les besoins de la cause et par obligation.