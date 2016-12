L'homme qui a pesé jusqu'à 644 livres est nostalgique de la nourriture

Un homme qui a perdu plus de 260 livres vit son tout premier temps des Fêtes depuis qu’il a subi une chirurgie bariatrique, un passage très difficile parce qu’il avait l’habitude de manger jusqu’à en avoir mal au ventre en cette période d’abondance.

«J’ai une énorme nostalgie, avoue Martin­­ Lavoie, qui appréhendait les vacances­­ de Noël depuis deux mois. J’aime la nourriture du temps des Fêtes plus que n’importe quoi d’autre. Je me défonçais beaucoup.»

«Le plus beau set-up pour se «péter la face» dans la nourriture, ce ne sera malheureusement pas cette année. Je vais manger de tout, mais je vais être frustré, c’est certain», ajoute-t-il.

«Je suis vraiment content, surtout que j’ai beaucoup plus d’énergie», confie-t-il, comparativement aux derniers mois qui ont été plus difficiles.

Facteur de profession, l’homme avoue d’ailleurs qu’il pourrait facilement travailler deux ou trois heures de plus par jour sans problème.

«Je suis allé à la clinique dernièrement, et j’ai stationné presque un kilomètre plus loin, dit-il fièrement. J’ai marché tout ça! Avant, j’aurais payé 10 $ pour me stationner à la porte.»