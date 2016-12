Un rouage important

TAMPA | Insatisfait de son utilisation, Jonathan Drouin filait un mauvais coton avec le Lightning de Tampa Bay à pareille date l’an dernier.



Un séjour en janvier avec le Crunch de Syracuse, filiale de l’équipe dans la Ligue américaine, n’allait certes pas améliorer la situation, si bien que son avenir en Floride était sérieusement compromis.

S’en est suivi une suspension sans salaire, de quoi alimenter les rumeurs d’échange concernant l’attaquant québécois originaire de Saint-Agathe et 3e choix au total de la séance de repêchage de 2013 du Lightning derrière Nathan MacKinnon (Colorado) et Aleksander Barkov (Floride).

Mais les relations sont revenues au beau fixe avec l’entraîneur en chef Jon Cooper lorsqu’il a été rappelé avant les séries éliminatoires du printemps dernier, où Drouin a contribué à une deuxième participation de sa formation en finale de la Conférence de l’Est avec une récolte de 14 points en 17 matchs.

Petite frayeur

Drouin a connu une petite frayeur lors du dernier match avant la pause de Noël, contre les Capitals de Washington, lorsqu’il a dû quitter la rencontre prématurément en raison d’une blessure de nature inconnue.

Le Lightning a craint devoir ajouter son nom sur la longue liste des éclopés de l’équipe, mais l’ailier gauche de 21 ans originaire de Saint-Agathe était bel et bien à son poste contre le Canadien hier soir.

«Juste un petit malaise sans gravité, a-t-il confirmé, en entrevue au Journal. Tout est rentré dans l’ordre fort heureusement.»

Dix points en neuf matchs

Après un début de saison plutôt mitigé, Drouin s’est comporté comme un joueur de premier plan, lui qui a accumulé dix points, dont sept buts, à ses neuf derniers matchs.

«Je pense honnêtement que je suis un joueur établi ici à Tampa, a-t-il expliqué. J’ai plus confiance en mes moyens et on m’accorde beaucoup de temps de glace. C’est bon signe.

«On a augmenté mes responsabilités et je compte profiter de l’occasion pour m’affirmer.»

Hedman : « Deux points précieux»

Après le match, l’ambiance était beaucoup plus détendue dans le vestiaire de l’équipe gagnante dont les trois buts sans riposte ont fait la différence.

«Nous venons de récolter deux points précieux», a dit Victor Hedman, qui a su provoquer l’étincelle en inscrivant le deuxième but des siens à la 11e minute de jeu de la troisième période.

«On souhaitait déranger la défense devant Carey Price et la démarche a réussi.»

«Nous devions retrouver la victoire après une performance médiocre de notre part le 23 décembre. Il fallait rebondir. C’est de cette façon qu’on va réussir à remonter au classement.»

Jon Cooper n’avait des éloges à formuler à l’endroit de ses joueurs après le match.

«La troisième période a été notre meilleure, a relaté l’entraîneur en chef du Lightning. On a su réagir favorablement aux erreurs de nos adversaires.

La contribution d’Ondrej Palat (1 but et 1 passe) et de Nikita Kucherov (2 passes), qui avait tous deux raté quelques rencontres avant Noël en raison de blessure, a certes fait la différence.

«Je ne nierai pas que notre formation n’est pas la même avec ces deux joueurs en uniforme», a conclu l’entraîneur Cooper.

La meilleure année de Hedman ?

Avec sa fiche de sept buts et 24 passes, Victor Hedman est le deuxième pointeur de son équipe et le troisième chez les défenseurs du circuit derrière Brent Burns, des Sharks de San Jose, et Erik Karlsson, des Sénateurs d’Ottawa.

À Tampa, plusieurs de ses coéquipiers affirment déjà qu’il est un candidat sérieux au trophée Norris remis au meilleur joueur de la spécialité, et ce, même s’il reste un peu plus de trois mois d’activité dans la LNH.

Le géant suédois de 6 pi, 6 po et 223 lb est l’un des six membres de sa formation à avoir disputé les 36 rencontres de son équipe depuis le début de la saison, même si, contre les Capitals de Washington, le 23 décembre, il a dû retraiter pendant le match pour soigner une petite blessure.

Il a toutefois pu terminer cette rencontre que le Lightning a perdue par la marque de 4 à 0. Pour la première fois de la saison, son temps d’utilisation (19,00) a été inférieur à 20 minutes.

Pertes importantes

«Comme le Canadien, il manque de gros éléments à notre formation», a dit celui qui a été le premier choix du Lightning, deuxième au total, lors du repêchage de 2009.

«Les pertes de Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Ryan Callahan et du gardien Ben Bishop notamment ont fait mal.

«Dans mon cas, on m’a demandé de jouer encore plus souvent, mais je ne me plains pas de mon sort. Je souhaite juste que l’équipe retrouve son aplomb. Le temps commence à presser.»

Le 18 décembre dernier, Hedman, âgé de 26 ans, est devenu le défenseur le plus productif de l’histoire du Lightning avec sa récolte de 254 points (55 buts et 199 passes), un de plus que Dan Boyle

(66-187).