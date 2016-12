7 questions à se poser avant d’acheter une nouvelle voiture

L’achat d’une voiture neuve n’est pas à prendre à la légère. Pour bien des gens, il s’agit de la deuxième dépense la plus importante de leur vie. Il importe donc de prendre son temps et de bien analyser ses besoins avant de prendre une décision.

Pour vous aider dans votre réflexion, voici une liste de sept questions que tout le monde devrait se poser avant de parapher une entente avec un concessionnaire.

Quel est mon budget ?

Avant même de faire la tournée des concessionnaires, il est nécessaire d’analyser sa situation financière et d’établir combien vous êtes prêts à dépenser pour votre prochaine voiture. En vous fixant un prix maximal dès le départ, vous vous assurerez de ne pas vous laisser avoir par un vendeur un peu trop gourmand.

Quels seront mes besoins dans 5 ans ?

En achetant une voiture neuve, il faut penser au long terme. Vos besoins seront-ils les mêmes dans quelques années? À la mi-vingtaine, la voiture sport peut paraître bien alléchante, mais si vous songez à fonder une famille, ce n’est peut-être pas le choix le plus rationnel...

Bref, avant de prendre une décision, pensez non seulement à vos besoins immédiats, mais essayez aussi de prévoir de quoi ils auront l’air dans quelques années.

Est-ce un véhicule fiable ?

En ciblant bien votre budget et vos besoins, vous serez en mesure d’identifier deux ou trois modèles qui feraient votre affaire. Reste ensuite à les comparer pour faire le meilleur choix.

La fiabilité d’un véhicule neuf n’est pas un paramètre facile à évaluer. Comme les modèles se renouvellent continuellement, il est impossible de prévoir de façon certaine la façon dont ils vieilliront. En analysant les palmarès, on note toutefois que certaines marques se retrouvent continuellement au sommet alors que d’autres se retrouvent toujours au bas de l’échelle.

Disons que ça donne une bonne idée...

Quelle est la consommation d’essence ?

La consommation d’essence de votre nouveau véhicule jouera un grand rôle sur votre budget pour les années à venir. Ne vous laissez donc pas séduire par un volant en cuir. Faites vos recherches et comparez la consommation d’essence du modèle qui vous intéresse à ses principaux concurrents.

Et pourquoi ne pas considérer un véhicule hybride ou électrique? Ceux-ci sont plus chers à l’achat, c’est vrai, mais les économies que vous réaliserez à la pompe peuvent s’avérer attrayantes lorsque calculées sur plusieurs années.

Est-ce un modèle sécuritaire ?

Tous les véhicules ne naissent pas égaux, et certains sont plus sécuritaires que d’autres. Les tests de collision réalisés par l’Insurance Institure for Highway Safety (IIHS) sont une excellente façon de comparer facilement les différents modèles à ce sujet.

De plus en plus, des systèmes d’aide à la conduite améliorent la sécurité à bord de façon préventive en tentant d’éviter les accidents avec des technologies comme l’arrêt automatique en cas de collision imminente, les détecteurs d’angles morts, etc.

Quels sont les frais d’assurance ?

Avant d’acheter une voiture, contactez quelques compagnies d’assurance et informez-vous sur les primes à payer. Cela pourrait vous aider à choisir entre deux modèles qui vous font hésiter.

Acheter ou louer ?

Il n’y a malheureusement pas de réponse toute faite à cette épineuse question. Trop de facteurs entrent en jeu pour que ce soit aussi simple.

Résumons toutefois la situation à sa plus simple expression. Si vous pensez garder la voiture au maximum deux ou trois ans, la location s’avère probablement une meilleure option. Si, au contraire, vous croyez garder le même véhicule longtemps, l’achat est souvent plus intéressant.

Les taux d’intérêt, votre kilométrage annuel et le modèle du véhicule convoité sont tous des facteurs qui doivent aussi être considérés et qui font en sorte qu'on doit répondre à cette question au cas par cas.