PHOTOS | Evenma lance la 4e édition de l'Aventure gonflable Leclerc Proludik

Plusieurs citoyens étaient déjà au rendez-vous jeudi matin au Stade Leclerc du Campus Notre-Dame de Foy pour lancer la quatrième édition de l'Aventure gonflable Leclerc Proludik.

Le grand gymnase est rempli d’une cinquantaine de jeux gonflables sur une superficie de 60 000 pieds carrés. Près de 15 000 personnes sont attendues lors des quatre jours d’opération. Le gymnase est ouvert au public jeudi et vendredi, puis les 2 et 3 janvier 2017.



La première journée semblait déjà avoir attiré beaucoup d’enfants, de parents et de familles aujourd'hui. « Jusqu’à maintenant, ça va super bien et on est très content de la réponse des gens, a indiqué Valérie Beaudoin-Carle, directrice des communications de l’activité. Malgré la tempête qui s’en vient, ça bouge beaucoup. C’est génial pour les enfants, quand ils arrivent et voient tous les jeux, ils sont vraiment heureux. »



Un moment bien spécial sera consacré cette année aux enfants malades de la région, qui pourront profiter de l’endroit à eux seuls une heure avant l'ouverture. L’idée est venue d’une collaboration à l’interne avec l’organisme Rêves d’enfants et réjouit tous les partenaires impliqués dans l’aventure, a souligné la porte-parole.



Cap sur l’expérience parent



Il y a deux ans, l’événement avait été victime de son succès, selon Mme Beaudoin-Carle, puisque les installations en place n’étaient pas disposées à accueillir autant de gens. Cela a même poussé l’organisation à revoir ses priorités. « Oui, on a pris des mesures pour restreindre le nombre de personnes en même temps à l’intérieur par exemple », de poursuivre la directrice.



Or, l’attente aux portes semble encore bien présente, aux dires de certains parents sur place. « L’organisation fait un peu défaut, a admis Éric Castonguay, venu avec ses enfants. Ça s’améliore à chaque année, mais ce matin, ça a été long de rentrer, même si on avait déjà nos billets. » Le père note qu’il s’agit, malgré tout, d’une très belle journée pour s’amuser en famille.



Même son de cloche chez Manon Trépanier, une mère de famille habituée des évènements Proludik. « Ça fait quatre ans qu’on vient ici. Tout le monde aime ça, parce qu’à chaque année, on est bien reçus et c’est bien fait », a-t-elle expliqué, soulignant que le fait d’acheter ses billets à l’avance permet de mieux choisir sa journée en fonction de l'achalandage.



Autre offre pour les résidents de Lévis



Pour les résidents de la Rive-Sud, l’organisme La Capitale en Fête propose l’Espace Fun dans le Complexe Honco. Des dizaines de jeux gonflables, ainsi que des trampolines, des murs d’escalades ou des taureaux mécaniques y sont également rendus disponibles pour les enfants de la région de Lévis.



Ce second événement se poursuit également aujourd’hui, demain, puis les 2,3,4 et 5 janvier.