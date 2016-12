Le VUS de Lamborghini aura un moteur hybride

Selon le magazine britannique Autocar, Lamborghini s’apprête à lancer son VUS Urus avec une motorisation hybride, une information confirmée par le chef recherche-développement Maurizio Reggiani. Ce véhicule Urus qui sera donc électrifié deviendra le seul et unique modèle hybride de Lamborghini. Les autres modèles Huracan et Aventador sont mus respectivement par des blocs V10 et V12 atmosphériques.

Hybride et turbocompression

Pour l’Urus, le groupe réserve un bloc V8 de 4,0 litres biturbo, faisant de ce modèle le premier à adopter la suralimentation par turbocompression. Avec les moteurs électriques qui seront intégrés, il est facile de prévoir une véritable débauche de couple moteur dès les premiers tours de roues.

Plusieurs pensaient qu’un bloc turbodiesel équiperait le VUS italien, mais le PDG Stefano Domenicali avait infirmé la chose il y a plusieurs mois, sans toutefois confirmé l’option électrique.

Le chef R-D Reggiani a aussi promis que l’intérieur de l’Urus allait être complètement revampé par rapport à la version prototype vue dans un salon de l’auto en 2012 (440 kW/600 ch). Celui-ci ajoute que de récents développements aérodynamiques et d’allègement vont contribuer au comportement routier pour faire de l’Urus un VUS véritablement sportif et haut de gamme.