La Sûreté du Québec lance une opération GRIFFE

La Sûreté du Québec déclenche aujourd’hui dans la région de la Capitale-Nationale une opération GRIFFE, qui a pour principal objectif de modifier les comportements à risque des conducteurs québécois à l’approche d’une tempête et de conditions difficiles sur les routes.



Concrètement, cette vaste opération policière se traduira dans les prochaines heures par un nombre beaucoup plus important de patrouilleurs dans des endroits ciblés du réseau routier. «On sera plus présents là où il y a beaucoup de circulation, par exemple, ou encore dans les secteurs accidentogènes, c’est-à-dire là où plusieurs sorties de route se sont déjà produites», a indiqué en entrevue téléphonique le sergent de la SQ Claude Doiron.



Chaque année, le nombre d’accrochages augmente de manière fulgurante pendant le mois de décembre, rappelle M. Doiron. Au-delà de la météo difficile, cela pourrait s’expliquer, selon lui, par l’imprudence de certains automobilistes. «On surveillera les personnes qui suivent de trop près, qui vont trop vite ou qui effectuent des dépassements dangereux», a-t-il poursuivi, soulignant que ces comportements sont souvent à l’origine de collisions graves et qu’ils seront sévèrement punis.



Sensibilisation en ligne



La Sûreté du Québec affirme travailler en amont des tempêtes hivernales sur son secteur d’activité et fait circuler plusieurs messages de prévention sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine. Claude Doiron espère que ces efforts de sensibilisation porteront fruit, comme ils l’ont déjà fait ailleurs dans la province.



«L’hiver dernier, ça avait été un véritable succès dans plusieurs autres régions du Québec, a-t-il noté. C’est la raison pour laquelle la SQ veut répéter l’exercice sur l’ensemble du territoire maintenant.»



Au cours des prochaines heures, l’institution invite les usagers de la route à prévoir leurs déplacements en fonction de l’état des principales grandes artères. Le service web de Québec 511 demeurera pleinement actif pour vérifier l’ensemble de ces informations en direct.