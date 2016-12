PHOTOS | Tout le Québec frappé par la tempête

La pelle sera à l’honneur un peu partout au Québec après la tempête majeure qui a paralysé la province jeudi et dans la nuit de vendredi, et qui pourrait laisser jusqu’à 60 cm à certains endroits, mettant la table pour une autre journée compliquée sur les routes.



L’est de la province était enseveli sous la neige jeudi soir et le sera encore vendredi puisque le point culminant de la tempête était attendu au cours de la nuit. Près d’une quinzaine de centimètres étaient déjà tombés sur Québec au moment de mettre sous presse jeudi, et on en attendait un autre 25 au cours de la nuit.



La Côte-Nord et la Gaspésie seront toutefois les régions les plus touchées par ce qui est la pire tempête de l’hiver jusqu’à maintenant dans l’est du Québec. La neige et les vents violents pourraient donner bien des maux de tête aux résidents.



50 à 60 cm



«On atteindra 50 à 60 cm en journée dans certains secteurs, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h, ce qui pourrait causer des dommages le long des côtes. Certaines routes, comme la 132 et la 138, seront à risque», explique le météorologue d’Environnement Canada Jean Brassard. Le Saguenay est aussi touché par un avertissement de tempête hivernale qui prévoit de 25 à 50 centimètres d’ici vendredi soir.



À Québec, les vents forts donneront une allure de tempête à la journée de vendredi, même si la neige doit s’estomper en matinée. «Les rafales causeront de la poudrerie toute la journée. C’est une autre journée où si l’on peut rester à la maison, ce sera mieux de ne pas prendre la route», ajoute l’expert.



Centaine de sorties de route

Jeudi, ces conditions hivernales ont transformé la journée en véritable calvaire pour les gens qui devaient prendre la route. La Sûreté du Québec a répondu à une centaine d’appels pour des sorties de routes, tandis que le Service de police de la Ville de Québec rapportait de son côté une vingtaine d’accidents.



L’incident le plus grave s’est produit à Saint-Frédéric, dans Chaudière-Appalaches, où une dame a subi de graves blessures après un face à face avec un camion cube. La collision s’est produite sur la route 112, vers 14 h 30 hier. La victime a été transportée dans un centre hospitalier pour soigner de multiples fractures, mais on ne craint pas pour sa vie», explique Audrey-Ann Bilodeau, de la Sûreté du Québec.

Quantités totales de précipitations de neige attendues d’ici vendredi soir