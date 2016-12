La tradition se poursuit

Le traditionnel Grand rassemblement des motoneigistes de Charlevoix se tiendra les 27 et 28 janvier 2017 avec comme point central le Fairmont Le Manoir Richelieu. Organisé en collaboration avec la Fédération et le Casino de Charlevoix, ce rendez-vous annuel vous donne l’occasion de découvrir les panoramas impressionnants de cette région unique qui vous offre un relief montagneux et des villages pittoresques, tout en vous offrant une vue imprenable sur le Saint-Laurent. Renseignements: 1 800 441-1414.

Encore quelques cartes de Noël et de bonne année. Merci à l’équipe du restaurant Tomas Tam du boulevard Hamel; celle du Musée de la civilisation; Jerry Duplain, archiviste du club de golf Royal Québec de Boischatel et Richard Ouellet, ex-maire de Saint-Simon-de-Rimouski; Denis Leclerc de VMG Solutions; les notaires Louis-Philippe Bolduc et François Fillion.

Plomberie Dufour

Photo courtoisie

Réjean Dufour me fait savoir qu’il est maintenant à la tête d’une nouvelle compagnie spécialisée en plomberie, chauffage et gaz médicaux, Plomberie Dufour inc. Comptant 38 ans d’expérience dans le domaine, Plomberie Dufour, situé à Loretteville, offre des services pour votre projet résidentiel, commercial ou industriel. Renseignements: 418 847-1999.

Et de 1000 pour Jonny Murray

Photo courtoisie

Le juge de ligne de la Ligue nationale de hockey Jonny Murray , originaire de l’arrondissement Beauport à Québec, sera honoré ce soir juste avant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Panthers à Sunrise en Floride, alors qu’il portera son chandail zébré lors d’un 1000e match en carrière dans la LNH à titre d’officiel. À Fort Lauderdale et dans la LNH depuis 16 ans, Jonny a eu l’honneur de sélectionner avec qui il travaillera ce soir pour son 1000e match. Il s’agit de Marc Joannette, Eric Furlatt et Pierre Racicot, ce dernier a été honoré en janvier dernier pour ses 1500 matchs en carrière.

Membres honoraires

Photo courtoisie

Deux personnalités politiques de Joly, Odina Desrochers, député fédéral de Lotbinière pour le Bloc québécois de 1997 à 2006 et Bernard Fortier, l’actuel maire de Joly, ont reçu, le 10 décembre dernier, le titre de membre honoraire du Conseil 7283 des Chevaliers de Colomb (Val-Alain) en raison de leur ancienneté au sein du Conseil. Les deux hommes, âgés de 65 ans, sont membres du Conseil depuis 25 ans. Sur la photo, de gauche à droite: Benoit Fortier, Grand Chevalier; Odina Desrochers, Bernard Fortier et Réjean Charest, député de District de la région.

Réunion de famille

Photo courtoisie

David Galant est, depuis 45 ans, membre du club des Chevaliers de Colomb, Conseil (6289) de Charlesbourg. Il est aussi issu d’une grande famille de Saint-Alexis-de-Matapédia, celle de Philibert Gallant et Eugénie Roy, composée de 13 enfants (toujours vivants) et en santé, âgés de 66 à 89 ans, et qui se rencontrent une fois par année.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gaston Bélanger, (photo) des Promotions sportives GB de Beauport... Gabrielle Destroismaisons, chanteuse québécoise, 34 ans... Jude Law, acteur britannique, 44 ans... Laurent Gerra, humoriste, imitateur et acteur français, 49 ans... Antoine Durand, comédien québécois, 55 ans... Jon Voight, acteur américain, père d’Angelina Jolie, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 décembre 2006. Bernard Gonnet (Photo), 60 ans, directeur de l'école de ski de Stoneham pendant près de 20 ans... 2014. Guy Samson, 84 ans, artisan de radio (CKCV) et de la télévision (Télé-Capitale)... 2014. Éric Larivière, 46 ans, réalisateur commercial (télé)... 2013. Catherine Bégin, 74 ans, comédienne et actrice québécoise... 2009. René Dionne, 80 ans, historien, professeur émérite à l’Université d’Ottawa.