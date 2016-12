Le Canada accède à la demi-finale

Les attaquants Mason Raymond et Andrew Ebbett, ainsi que le défenseur Brandon Gormley, ont tous obtenu un but et deux mentions d’aide, menant le Canada vers un gain de 5-1 contre le Mountfield HK en quart de finale de la Coupe Spengler, jeudi, à Davos.

Dans le carré d’as, la formation de l’unifolié retrouvera le Dinamo de Minsk, vendredi. Ce club de la Ligue de hockey continentale l’avait battue 7-4 dans une confrontation du tour préliminaire, lundi.

Ebbett a donné l’avance aux siens durant la cinquième minute de jeu avant que le Montréalais Maxim Noreau ne double la priorité des vainqueurs avec 19 secondes à écouler à l’engagement initial. Gormley a creusé l’écart au retour du vestiaire. Raymond et le Québécois Francis Paré ont complété le pointage en troisième période.

Le gardien de l’organisation du Canadien de Montréal Zachary Fucale a stoppé 19 tirs. Pour l’équipe évoluant au sein de la ligue élite tchèque, Jaroslav Bednar a touché la cible pendant le deuxième vingt. Ondrej Kacetl a réalisé 25 arrêts.