Festival offensif

Première période

1-CAN: Matt Barzal (2) (Myers) 10:38 2-CAN: Nicolas Roy (2) (Myers, Clague) -AN-11:54 3-CAN: Taylor Raddysh (2) (Chabot, Strome) -AN-19:40

Dube (Can) 5:03; Barzal (Can) 8:23; Bernhards (Let) 8:23; Chabot (Can) 9:13; Krastenbergs (Let) 10:41; Speers (Can) 12:32; pénalité de banc (Can) 16:10; Buncis (Let) 16:46; Zile (Let) 19:00.

Deuxième période

4-CAN: Taylor Raddysh (3) (Strome, Dubois) -AN-9:11 5-CAN: Taylor Raddysh (4) (Joseph, Clague) 12:13 6-CAN: Matt Barzal (3) (Raddysh, Clague) 12:53 7-CAN: Anthony Cirelli (2) (Dube, Speers) 13:30 8-CAN: Michael McLeod (2) (Strome, Fabbro) 14:56 9-LET: Renars Krastenbergs (2) (Tralmaks, Jansons) -DN-17:58

Dzierkals (Let) 1:06; Barzal (Can) 1:06; Gauthier (Can) 2:08; Ponomarenko (Let) 8:12; Dzierkals (Let) 17:29.

Troisième période

10-CAN: Taylor Raddysh (5) (Juulsen, Joseph) 2:07 11-LET: Martins Dzierkals (1) (sans aide) 7:59 12-CAN: Julien Gauthier (1) (Dubois, Strome) 18:05

McLeod (Can) 2:58; Lauzon (Can) 11:54; Raddysh (Can) 15:17.

Tirs au but

CANADA 9 - 20 - 6 - 35 LETTONIE 10 - 7 - 8 - 25

Gardiens:

Carter Hart (G, 2-0); LET: Mareks Mitens (P, 0-2), Gustavs Grigals.

Avantages numériques:

CAN: 3 en 5; LET: 0 en 8.