Les fleurs et les pots de 2016 : Parti libéral du Québec

Afin de finir l’année en beauté, j’ai décidé de remettre des fleurs et des pots aux politiciens œuvrant sur la scène provinciale au sein des trois grands partis, sans prétention et pour s’amuser. J’ai volontairement exclu les chefs. Aujourd’hui : Le Parti libéral du Québec

Parti libéral du Québec (Fleurs)

Fleur d’or : Carlos Leitao (ministre des finances). Il représente le visage économique du gouvernement libéral. Déficit zéro atteint et surplus de 2 milliards, rehaussement des perspectives des agences de cotation de New York et une bonne année en création d’emploi. Il a tendance à rassurer.

Fleur d’argent : Gaétan Barrette (ministre de la santé et des services sociaux). Le Dr Barrette sait comment faire parler de lui et 2016 n’aura pas fait exception. Le coloré ministre a de la répartie et il a le sens du spectacle. Son « show » sur la nourriture en CHSLD, le jour même où la vérificatrice générale du Québec déposait son rapport, était un bien heureux hasard.

Fleur de bronze : Pierre Moreau (ministre délégué au revenu). À mon humble avis, le meilleur parlementaire du PLQ. Je suis content qu’il soit de retour et, souhaitons-le, avec une bonne santé. Le premier ministre pourra lui redonner un dossier à sa mesure au début de 2017. Je le vois à la justice ou, qui sait, au conseil du trésor ?

Parti libéral du Québec (Pots)

Pot d’or : Jacques Daoust (ex-ministre des transports). L’opposition pourra mettre dans ses trophées de chasse la tête du ministre Jacques Daoust, qui a décidé de quitter la politique après de trop nombreuses crises mal gérées. Son implication dans le dossier de la vente de Rona, son incapacité à trouver une solution acceptable pour l’industrie du taxi ainsi qu’Uber. Enfin, son flagrant manque d’intérêt envers les problèmes internes du MTQ aura poussé M. Daoust à la retraite politique. Parions qu’on ne s’en ennuie pas trop à l’édifice Price.

Pot d’argent : Sam Hamad (député de Louis-Hébert). Le reportage d’enquête présenté à la SRC, portant sur les relations entre M. Hamad et Marc-Yvan côté, pour l’obtention d’une subvention à l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup, aura forcé l’ex-président du conseil du trésor à démissionner de son poste de ministre. M. Hamad a reçu une petite tape sur les doigts de la part du commissaire à l’éthique, mais le mal était déjà fait. Il serait surprenant de revoir le député de Louis-Hébert au conseil des ministres, n’en déplaise au maire de Québec, Régis Labeaume.

Pot de bronze : Stéphanie Vallée (ministre de la Justice). Deux projets de loi qui battent de l’aile pour la ministre de la Justice. Le projet de loi 59 portant sur les discours haineux fut retiré suite au travail d’obstruction de l’opposition. Le projet de loi 62 sur la prestation de service à visage découvert est vivement critiqué et place régulièrement le gouvernement libéral dans l’embarras. Nous entendons très peu la ministre dans le conflit de travail qui oppose le gouvernement aux juristes de l’état. Rien ne semble sourire à la députée de Gatineau. Remaniement ministériel en vue.

Demain, 30 décembre : Le Parti québécois