Les hommes se «donneraient plus» lorsque ceux-ci sont en compétition contre des femmes

Qui aurait pensé qu’une étude sur les courses de jet-ski allait démontrer un potentiel lien entre les inégalités hommes-femmes.

De jet-ski ? On y reviendra dans quelques lignes.

Tout d’abord, on ne vous apprend rien en vous disant que les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore au cœur des batailles de notre société. De plus, étonnamment, encore plus lorsqu’il s’agit du milieu des entreprises, de postes de direction ou en politique.

En ce sens, le World Economic Forum a publié une étude assez pessimiste sur le sujet, révélant qu’il faudrait, au rythme actuel des choses, environ 170 ans pour que les inégalités économiques entre les hommes et les femmes disparaissent.

Ce n’est donc pas demain la veille que l’on pourra crier victoire.

Ce qui est encore plus troublant, c’est qu’en 2015, pour la même analyse, le World Economic Forum prévoyait 118 ans! Il y aurait donc un recul important dans le gain des femmes pour l’égalité économique.On n’aime pas ça du tout.

On arrive au jet-ski.

Des chercheurs de l’université nationale australienne, de l’université Seinan Gakuin au Japon et en collaboration avec le centre de recherche économique allemand (IZA) ont analysé le comportement des hommes et les femmes dans le cadre de la très populaire course de jet-ski japonaise, le Kyotei.

Voici un exemple de cette compétition très règlementée où les participants doivent exécuter des figures dans un périmètre donné:

La Kyotei est mixte et les femmes, ainsi que les hommes, doivent faire un entrainement intensif avant la compétition.

Dans cette étude, les chercheurs ont analysé environ 15 000 parcours de Kyotei de femmes au fil du temps et plus de 125 000 parcours faits par des hommes.

Dans les courses mixtes, les femmes qui compétitionnaient étaient plus lentes et les hommes eux, plus rapides. Dans ces courses mixtes, les hommes usaient de stratégies beaucoup plus agressives (au risque de sanctions) pour gagner contre leurs rivales féminines.

Cependant, dans les mêmes courses, mais 100% masculines, ceux-ci étaient beaucoup moins rapides et agressifs et s’en tenaient à une compétition loyale envers leurs adversaires du même sexe.

Les femmes, lors des compétitions mixtes, étaient moins agressives que les hommes et tenaient une compétition plus passive que lorsque celles-ci étaient confrontées à d’autres femmes, et ce, pour la même course.

En résumé, les hommes, lorsque mis en compétition contre des femmes, seraient davantage concurrentiels et agressifs dans leurs stratégies. Tandis que les femmes elles, sont davantage portées à plier l’échine devant leurs adversaires masculins et à se faire compétition entre elles.

Peur d’être vaincu par une femme? Femmes conditionnées à un rapport homme femme inégal? Ego masculin? Les conclusions sont multiples, mais témoignent toutes de quelque chose de troublant: les hommes ET les femmes ne se perçoivent pas égaux.

Dans le Guardian, le journal qui a repris les résultats de l’étude sur le jet-ski, on soulève une autre étude, celle-ci de l’université Harvard, qui témoigne bien de cette perception inégale des femmes face à leurs homologues masculins.

L’étude a demandé à deux groupes (hommes et femmes) de choisir sur une échelle, les barreaux que ceux-ci préféraient. Les femmes, lors de la sélection, ont instinctivement choisi les barreaux les plus inférieurs de l’échelle tandis que les hommes ont tous choisi les barreaux supérieurs de la même échelle.

Quand on dit qu’une image vaut mille mots...

Le constat émis suite à l’analyse des compétitions de Kyotei est aussi, selon le site de données de recherches Quartz, applicable dans divers autres domaines tels la finance, la recherche scientifique, le sport, la politique et le commerce.

