Les voitures électriques sont-elles vraiment écologiques?

Les voitures électriques ne consomment pas une goutte d’essence. Mais est-ce que cela suffit pour les rendre écologiques?

Une vidéo publiée par College Humour vient mettre les choses en perspectives. Dans sa série «Adam ruins everything», l’animateur Adam Conover démystifie avec humour quelques croyances sur ce type de véhicules.

Si vous comprenez bien l’anglais, cette vidéo mérite la peine d’être regardée.

En cinq petites minutes, Conover fait de son mieux pour expliquer que l’arrivée des voitures électriques sur nos routes ne sauvera malheureusement pas la planète par magie.

Celui-ci explique que ce n’est pas parce qu’une voiture n’a pas besoin d’essence qu’elle est nécessairement bonne pour l’environnement. Surtout quand on sait qu’aux États-Unis, la principale source d’électricité provient encore du charbon, une ressource non-renouvelable et extrêmement polluante.On explique aussi que si une voiture électrique est constamment rechargée avec le l’électricité provenant du charbon, elle peut envoyer plus de CO2 dans l’atmosphère qu’un modèle hybride...

Au Québec, où la grande majorité de l’énergie créée provient de l’hydroélectricité, les propriétaires de véhicules électriques peuvent dormir avec une conscience plus tranquille. Mais force est de constater que ce n’est pas le cas partout.

Les arguments avancés dans la vidéo sont parfois trop simplistes et la réalité est beaucoup plus complexe. Mais ça aide au moins à calmer les ardeurs de ceux qui croient que la voiture électrique viendra régler tous les maux du monde.

Sans diaboliser la voiture électrique, la vidéo explique que le problème environnemental auquel la planète fait face est davantage causé par la surconsommation que par toute autre chose. Et remplacer toutes les voitures fonctionnelles par des Tesla flambant neuves n’est qu’un autre exemple de consommation excessive.

De quoi mettre plusieurs choses en perspective...