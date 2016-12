L'identité de l'homme abattu par les policiers à Québec est dévoilée

L’homme de 39 ans abattu par la police de Québec, après avoir été pris en chasse parce qu’il conduisait son véhicule de façon dangereuse, est Martin Gagnon de Lévis.



Mercredi, les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ont terminé leur travail sur le terrain, mais ont mentionné qu’il restait de nombreuses analyses qui devront être effectuées et des témoins devront aussi être rencontrés.



En ce qui concerne les conclusions du coroner quant aux causes probables et aux circonstances du décès, elles seront rendues publiques au cours des prochains mois.

Mercredi, il a été possible d’apprendre que les policiers avaient reçu «au moins un appel» concernant un homme qui circulait dangereusement à bord de son véhicule.



Selon le BEI, ce sont d’abord les forces de l’ordre de Lévis qui «ont localisé la voiture et tenté d’intercepter l’homme».



Ce dernier a ensuite pris la direction de la Ville de Québec, et, comme il refusait toujours de s’immobiliser, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a utilisé des tapis de clous pour tenter de mettre un terme à la poursuite.



L’incident s’est conclu sur le boulevard Charest, à la hauteur de l’autoroute Henri-IV, lorsque les policiers ont embouti violemment le véhicule du suspect.



Avant d’être immobilisé, l’homme a lancé une hache par la fenêtre de son véhicule en direction des policiers.

Il est ensuite sorti de son véhicule avec une machette et a blessé une policière du SPVQ au bras.



C’est à ce moment-là qu’au moins deux policiers auraient fait feu sur l’homme.