«On est coupables de notre défaite» -Michel Therrien

TAMPA | Rarement Michel Therrien n’a été aussi bref, aussi sec dans ses réponses.

L’entraîneur en chef du Canadien était de très mauvaise humeur quand il s’est adressé aux médias après ce revers crève-cœur de 4 à 3 subi aux dépens du Lightning de Tampa Bay.

«On est coupables de notre défaite, a-t-il indiqué d’entrée de jeu. Notre manque d’effort nous a coûté le match.

«Quand vous ne jouez pas avec l’énergie du désespoir, vous avez le résultat que vous méritez.»

«Nous avons trop joué sur les talons et surtout sans éthique de travail en troisième période.»

Les journalistes ont insisté pour en savoir davantage sur le manque d’effort dont il a fait illusion pendant sa courte déclaration, mais il s’est contenté d’indiquer ceci: «J’ai dit ce que j’avais à dire...»

Aucun point positif

La portion anglophone de son intervention n’a guère donné plus de résultats.

Therrien s’est limité à d’aussi courtes réponses à nos confrères.

«Le Lightning a profité de nos largesses et il s’en sauve avec les deux points, a-t-il souligné.

«Je ne tire aucun point positif de cette rencontre, si ce n’est que Carey Price a été solide et nous a donné des chances en corrigeant les erreurs qui ont été commises devant lui.»

Le contexte était pourtant favorable pour inscrire une première victoire dans ce long voyage de sept matchs sur les patinoires étrangères.

Le Canadien avait en effet gagné ses cinq derniers affrontements contre le Lightning.

Sa dernière défaite remontait au 12 mai 2015 quand le Lightning avait éliminé le Tricolore lors du sixième match de la série demi-finale de l’Association de l’Est à Tampa.

Le Tricolore tentera ce soir, à Sunrise contre les Panthers de la Floride, d’éviter un deuxième balayage de suite à l’occasion de sa septième série de deux matchs en 24 heures de la saison.

Le CH avait subi des revers de 4 à 2 et de 2 à 1 contre le Wild du Minnesota et les Blue Jackets de Columbus les 22 et 23 décembre.