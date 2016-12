Oranges et citrons (2)

Avant-hier, je vous ai présenté ma petite revue personnelle et subjective de la dernière année sur la scène politique québécoise et canadienne.

Aujourd’hui, j’y vais de ma modeste revue internationale.

L’homme de l’année? Y a-t-il la moindre discussion possible?

Donald Trump a jeté dans les poubelles de l’Histoire tout ce que l’on pensait savoir sur les campagnes électorales modernes.

Critères

Il a compris qu’on appliquerait à sa candidature des critères différents de ceux accolés aux candidats plus conventionnels.

Il a compris qu’il n’est pas vrai que les gens d’aujourd’hui sont plus à l’abri d’un charlatan que ceux de jadis.

Qu’on l’admire ou qu’on l’exècre, qu’on soit ravi ou atterré, il a eu raison envers et contre tous.

Il est cependant triste de voir s’installer la gêne et le trouble chez ceux qui pensaient qu’il allait réellement gouverner pour ceux d’en bas et non pour Wall Street.

Mais ces gens floués ne le reconnaîtront que lorsque ce sera aussi frappant que son étrange chevelure. Qui aime admettre qu’il s’est fait rouler ?

Le disparu de l’année ? Fidel Castro évidemment.

Si Trump a canalisé une sorte de colère populiste de droite, le décès du dictateur cubain a ramené à la surface le bon vieil aveuglement d’une certaine gauche intellectuelle bien-pensante. Quand un dictateur se drape dans du tissu de gauche, il a droit à infiniment plus de respect qu’un dictateur vêtu d’une tunique de droite. Soudainement, la façon de comptabiliser les cadavres change.

Le plus spectaculaire virage à 180 degrés? Facile. Angela Merkel.

En 2015, elle laisse entrer 890 000 demandeurs du droit d’asile. Non, ce n’étaient pas tous des Syriens fuyant une mort certaine.

L’intelligentsia multiculturaliste ne se pouvait plus. Mme Merkel a dû frôler le Prix Nobel. On la canonisait de son vivant.

On la présentait comme un phare de lumière et de vertu dans une Europe coupable de s’interroger sur ses capacités d’intégration.

Puis, la réalité s’est imposée...brutalement, violemment.

On n’intègre pas facilement de telles quantités de gens, surtout quand beaucoup d’entre eux ne veulent pas s’intégrer et considèrent la société d’accueil comme un buffet dans lequel on choisit ce que l’on veut.

Aujourd’hui, pour contrer la montée de ce populisme dur, auquel elle a ouvert la porte par sa décision irresponsable, elle évoque – tiens donc – l’interdiction du voile intégral là où c’est «légalement possible».

Soudainement, le silence de ses admirateurs de l’an dernier est devenu assourdissant.

Bon sens

L’échec politique le plus calamiteux? Non, pas Hillary Clinton, qui a eu 2,8 millions de votes de plus que Trump.

François Hollande et Nicolas Sarkozy se partagent cet honneur.

Le premier a terminé avec un niveau d’appui voisin des taux d’intérêt et de la marge d’erreur des sondages.

Le second a été brutalement congédié par sa propre famille politique, qui a préféré un homme discret et sérieux.

Le bon sens n’a pas encore complètement déserté les Français.