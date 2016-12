Plus d’acquittements possibles

Les contestataires de tickets produits par des radars photo pourraient dorénavant avoir plus facilement gain de cause, estiment des experts.



Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé hier qu’il ne fera pas appel d’un jugement de la Cour du Québec rendu le mois dernier qui qualifiait la preuve des radars photo «d’inadmissible et illégale». Le juge Serge Cimon avait annulé l’amende d’un automobiliste capté à 160 km/h dans une zone de 70 km/h.

En conséquence, le DPCP a assuré hier qu’il compte bonifier les preuves présentées dans les dossiers déjà devant les tribunaux et s’adapter pour ceux à venir.

«Des ajustements seront apportés dans la présentation de la preuve pour s’assurer qu’elle sera admissible à la cour, soit au niveau documentaire ou testimonial» a dit Me Jean-Pascal Boucher, porte-parole du DPCP. Il a toutefois refusé de donner plus de précision, indiquant que ce serait du «cas par cas».

Or, cette tâche n’est pas impossible, mais s’avère «gigantesque» selon la juge à la retraite Nicole Gibeault, si l’on veut respecter les délais imposés par l’arrêt Jordan. En juillet, cette décision de la Cour suprême a établi qu’au niveau provincial une période de 18 mois est le temps maximal de traitement de la cour pour qu’un accusé subisse son procès. Des causes ont avorté depuis.

Travail « colossal »

«Si [le DPCP] veut bonifier cette preuve [des radars photo] et suivre la réglementation prévue, c’est un travail colossal qui peut exposer à des arrêts de procédures [faute de respecter les délais]», a-t-elle dit.

Plusieurs contestataires de tickets pourraient être acquittés, estime l’ex-juge.

La tâche du DPCP est alourdie par le nombre élevé de témoins ou de documentation que devront fournir les procureurs pour faire condamner les automobilistes. La seule preuve du radar photo ne sera plus suffisante.

L’avocat Jean-Roch Parent, qui propose aux automobilistes de contester leurs contraventions, va plus loin. L’annonce d’hier envoie un message clair, selon lui, qui permettra aux contestataires d’avoir plus souvent gain de cause.

«Ça confirme que le DPCP est d’accord sur le fait que cette preuve est illégale et inadmissible, fait-il valoir. Pour moi, il n’y a pas de doute qu’ils annuleront les constats d’infraction qui ont été émis.»