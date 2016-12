Que faut-il surveiller en 2017 ?

Chers lecteurs, je publie aujourd’hui mon dernier texte de l’année.

2016 a été bien remplie. J’ai publié, il y a deux semaines, mon palmarès de l’année. J’en profite pour corriger un oubli impardonnable : je tiens à saluer la mémoire de Sylvie Roy, dont nous nous souviendrons principalement pour son combat en faveur d’une commission d’enquête sur l’industrie de la construction. Au moment de publier mon classement, je ne me doutais pas non plus que d’autres attentats violents allaient survenir en Europe. 2016 a été tristement bien garnie en la matière.

Quoi qu’il en soit, bien que je ne possède aucune boule de cristal, je dresse ici une petite liste des enjeux à surveiller en 2017.

États-Unis : la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Donald Trump a promis de renégocier l’ALÉNA, ouvrant la porte à une expulsion du Mexique. Qu’est-ce que les États-Unis entendent réclamer ? Les transnationales étant très puissantes aux États-Unis, on peut craindre que les dispositions favorisant les poursuites des corporations contre les pays que les compagnies estiment que leurs profits sont lésées demeureront intactes.

États-Unis : la mort du Partenariat transpacifique (PTP)

Dans la même veine, le président élu s’est engagé à éliminer le PTP dès son entrée en fonction. Tiendra-t-il parole ?

Québec : l’année préélectorale

Les élections sont prévues pour le 1er octobre 2018. Le jour J se rapproche. Le gouvernement libéral a mal terminé l’année et les partielles auraient dû servir d’avertissement. Au lieu de cela, Philippe Couillard s’est plutôt présenté comme un sauveur incompris. Quoi qu’il en soit, à un an et demi de l’échéance, les cadeaux risquent de pleuvoir sur la province encore plus qu’à Noël.

Le Parti québécois de Jean-François Lisée continuera probablement à tendre la main à Québec solidaire. Le PQ, qui a renoncé à tenir un référendum sur l’indépendance au cours du premier mandat, espère alors en 2018 pouvoir fédérer les anti-libéraux. Il lui faudra cependant plus que de seulement jouer la carte de l’alternance. Comment jouera-t-il ses cartes pour aller chercher les électeurs de la Coalition Avenir Québec ?

François Legault misait depuis 2014 sur une ligne nationaliste dans l’espoir de supplanter le PQ sur le terrain « bleu ». En cela, la partielle dans St-Jérôme était le premier test de cette nouvelle orientation. En perdant dans ce comté nationaliste au nord de Montréal, mais en gagnant dans le comté fédéraliste d’Arthabaska, la CAQ va-t-elle entreprendre un énième virage ?

Québec : les élections municipales

Tant Régis Labeaume que Denis Coderre tenteront -sans difficulté- de se faire réélire.

À Montréal, on ne voit pas poindre de tremblement de terre qui pourrait ébranler l'édifice Coderre. Mais la politique a été inventée pour que la météo ait l'air prévisible par comparaison...

À Québec, une situation inusitée pourrait bien naître. La cote de popularité de Régis Labeaume est encore très bonne, et la cheffe de l'opposition Anne Guérette ne semble même pas proche de l'ébranler. Cependant, l'opposition de droite reste orpheline. Si celle-ci est très puissante dans les radios locales, elle ne s'est jamais incarnée dans un véhicule politique. Ceux qui trouvent que l'administration dépense trop, que le troisième lien Québec-Lévis est une priorité et que le service rapide de bus est une mauvaise idée (Labeaume priorisant cette dernière) n'ont actuellement aucune offre. Or, les autocollants en faveur du troisième lien et la page Facebook contre le SRB ne sont pas marginaux dans la capitale. Sur la page Facebook "NON au SRB", on peut lire : « Régis Labeaume vient de confirmer sa défaite à la prochaine élection municipale. Qui veut d'un élu qui n'écoute pas sa population? Vous serez défait peu importe qui se présente contre vous. » Ça ne risque cependant pas d'être si simple. Un nouveau parti municipal pour les fédérer mordrait sans doute la poussière face au maire sortant, mais cela pourrait constituer le début de quelque chose et pourrait même envisager quelques gains de sièges au conseil dans certains districts en banlieue.

Québec : Bernard « Rambo » Gauthier

Depuis qu’il s’est lancé en politique, le syndicaliste Bernard Gauthier fait beaucoup parler de lui. L’homme a bien pris la température de l’eau, comprenant qu’une ligne anti-establishment peut frapper fort au Québec comme il l’a fait cette année en Europe et aux États-Unis. Sans avoir fait de politique auparavant, un sondage le mettait déjà bon deuxième dans sa circonscription de Duplessis, alors qu’il reste encore un an et demi avant le prochain scrutin. Il va de soi que « Rambo » comprend très bien les enjeux de la Côte-Nord, mais saura-t-il en sortir ? Son nom semble circuler considérablement, et force est d’admettre qu’il vient combler un espace inoccupé. Est-ce un simple attrait pour la nouveauté ou s’agit-il de la naissance d’un vrai mouvement de fond ? L’histoire nous l’indique, il est plus facile de lancer un parti que de l’inscrire dans la durée. Si le parti existait déjà auparavant, l'arrivée de Rambo lui donne une attention sans précédent. Les prochains mois seront importants pour lui.

Canada : le débat sur la marijuana

Le gouvernement de Justin Trudeau doit normalement légaliser la consommation de marijuana au cours du printemps 2017. On se souvient qu’il y a quelques semaines des commerces ayant anticipé la chose ont été mis au pas. Dans quelles circonstances le processus de légalisation se déroulera-t-il ?

Canada et Europe : l’avenir de l’Accord économique et commercial global (AÉCG)

L’AÉCG a représenté toute une saga au cours de l’année 2016.On se rappelle que la Wallonie a failli faire capoter l’accord, avant d’offrir un appui conditionnel. L’avenir de l’AÉCG n’est cependant pas une autoroute sans embûches et sa mise au monde est loin d’être assurée. Le Parlement européen refuse toujours de soumettre l’AÉCG à une Cour. Est-ce parce que bon nombre de ses dispositions sont illégales ?

Russie et monde : ce que fera Vladimir Poutine

Je ne crois pas un seul instant que l’élection de Trump est le résultat d’un piratage russe. Cependant, Trump –et sa politique de non-ingérence- était sans aucun doute le candidat préféré de Vladimir Poutine. Le président russe se retrouve donc dans une position très avantageuse. Mais, à de grands pouvoirs correspondent de grandes responsabilités. Comment jouera-t-il ses cartes dans le cadre de la nouvelle donne ?

France : l’élection présidentielle

Il paraîtrait surprenant que Marine Le Pen remporte l’élection présidentielle française mais sait-on jamais. Dans tous les cas, elle obtiendra un bon résultat et sera presque assurément au second tour de l’élection présidentielle. À « droite », François Fillon bénéficie d’un certain momentum mais il est impossible de prédire si ce dernier le suivra jusqu’à l’urne. À « gauche », François Hollande a eu la sagesse d’éviter une humiliation absolue en renonçant à briguer la présidence à nouveau. Qui prendra le relai ? Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Benoit Hamon ? Plusieurs membres du Parti « socialiste » doivent se dirent que, tant qu’à perdre, aussi bien perdre avec un candidat qui leur fait plaisir. Autre inconnue à surveiller de près : la performance de Jean-Luc Mélenchon et celle d’Emmanuel Macron.

Europe : la fin de l’Union ?

Les institutions sont résilientes mais pas invincibles. L’Union européenne a eu droit à bien des revers ces derniers temps. Existera-t-elle sous une même forme à la fin de 2017 ?

Au final, qu’annonce 2017 ? Peut-être la poursuite de la démondialisation qui s’enclenche lentement mais sûrement depuis quelques années. Qui vivra verra.

Permettez-moi, pour finir, de vous souhaiter une excellente année 2017. J’ai hâte de vous retrouver !