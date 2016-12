Retour gagnant de Rafael Nadal

L'Espagnol Rafael Nadal a retrouvé la compétition avec une victoire convaincante de 6-0 et 6-4 face au Tchèque Tomas Berdych, jeudi, au tournoi préparatoire d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Après près de deux mois d'arrêt en raison de douleurs persistantes au poignet gauche, le nonuple vainqueur de Roland-Garros retrouve ainsi ses sensations à plus de deux semaines des Internationaux d'Australie.

«Je me sens en bonne santé et c'est ce qui compte. Je sens que mes genoux ne me font plus mal, et j'espère que ça va continuer comme ça», a déclaré Nadal au journal «The National».

Il affrontera le Canadien Milos Raonic, troisième raquette de l’ATP, vendredi.