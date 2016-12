Roger Federer attire les foules

Le Suisse Roger Federer effectuera sous peu un retour à la compétition et cela est loin de passer inaperçu, car pas moins de 6000 personnes se sont déplacées jeudi pour le voir frapper des balles durant un entraînement ouvert au public, en prévision de la Coupe Hopman de tennis, à Perth, en Australie.

Le maestro helvétique participera d’ailleurs à cet événement à compter de dimanche. Il n'a pas disputé de tournoi depuis le dernier Wimbledon en juillet, lorsqu’il avait subi une blessure au genou lors d'un match de demi-finale face au Canadien Milos Raonic.

Federer représentera son pays en compagnie de sa compatriote Belinda Bencic pendant ce tournoi mixte par équipe.

La France (Kristina Mladenovic et Richard Gasquet), l'Allemagne (Andrea Petkovic et Alexander Zverev), la Grande-Bretagne (Heather Watson et Dan Evans), l'Australie (Daria Gavrilova et Nick Kyrgios), la République tchèque (Lucie Hradecka et Adam Pavlasek), les États-Unis (Coco Vandeweghe et Jack Sock) et l'Espagne (Laura Arruabarrena et Feliciano Lopez) prendront également part à la compétition.