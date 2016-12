Un ancien député au bord de la faillite

Sherbrooke | Incapable de se trouver un bon emploi après sa défaite électorale, un ex-député néo-démocrate a dû nettoyer des toilettes pour survivre. Au point où il songe maintenant à déclarer faillite.

Élu lors de la vague orange de 2011 dans Compton-Stanstead en Estrie, Jean Rousseau s’était lancé en politique aux côtés de Jack Layton sans trop croire en ses chances de devenir député. Il gagnait alors très bien sa vie comme conseiller en ressources humaines.

Après un premier mandat de quatre ans où il a gagné 160 000 $ bruts par année, il a été battu en 2015.

Depuis, c’est un désert professionnel.

Trop qualifié ?

L’homme de 55 ans détient un baccalauréat en relations industrielles et une mineure en économie. Il dit avoir envoyé 150 curriculum vitae au cours de la dernière année. Seulement trois employeurs se sont manifestés, mais pas avant qu’il ait enlevé toute référence à la politique.

«On me dit que je suis trop qualifié. J’ai dû tout cacher sur mon CV, enlever mes quatre années comme député et tout reformuler. Pourtant, je veux seulement travailler et nourrir ma famille», a dit M. Rousseau, père de trois enfants et beau-père de deux autres, âgés de 19 mois à 22 ans.

Nettoyer des toilettes

Après avoir nettoyé des toilettes dans des restaurants pendant plus d’un mois pour assurer la survie de sa famille, l’ex-député s’est finalement déniché un emploi dans une entreprise manufacturière. Il gagne maintenant 12,50 $ l’heure. En 2016, il n’a même pas gagné 10 000 $.

Après avoir pu gâter ses trois enfants et ses deux beaux-enfants pendant quatre ans sans trop compter, il peine aujourd’hui à payer ses pneus d’hiver, les plaques d’immatriculation et ses comptes d’électricité. Il a également été obligé de retirer ses investissements dans des Régimes enregistrés d’épargne retraite (REER), malgré une importante pénalité.

«Je suis prêt à retourner travailler en ressources humaines demain matin pour n’importe quelle compagnie au Québec et même en Ontario», a-t-il dit.

Trop d’occasions

Jean Rousseau ne s’en cache pas, il a trop dépensé lors de ses années comme député puisqu’il y avait toujours plein d’occasions. Il a acheté une grande maison, mais il n’est même plus capable de faire les paiements. Après sa défaite de 2015, il a reçu 50 000 $ imposables du gouvernement afin de pouvoir se replacer.

«Lorsque tu gagnes un salaire de 160 000 $ par année, ça te prend un certain temps avant de ralentir de la cinquième à la deuxième vitesse. Pourtant, à part la maison que nous sommes toujours incapables de vendre, nous n’avons aucun autre luxe», a ajouté le père de famille.

Il veut retourner en politique un jour

Même si son après-carrière politique est en train de le ruiner, Jean Rousseau souhaite un jour reprendre son poste de député.

En mai 2016, pendant que lui et sa conjointe, qui est adjointe administrative à temps plein, vivaient une crise économique, il a pris la décision de se joindre au Parti vert.

«J’aime la politique, j’aime l’adrénaline, la politique, c’est toute une scène et je vais y retourner un jour, j’en suis convaincu», a commenté le militant.

Il assure que s’il réussit à gagner une autre élection, il ne gérera pas son budget de la même façon. Il a bon espoir de pouvoir aider de nouveaux collègues grâce à ses quatre ans à Ottawa, mais veut aussi conseiller les nouveaux élus sur les défis qu’ils rencontreront après leur mandat.

«Personne ne vit ça de la même façon, mais s’ils ne se replacent pas professionnellement rapidement, ils tomberont dans l’oubli. Personne n’est à l’abri de ça», a confirmé l’homme, qui vit un véritable cauchemar.

Pas le seul

Jean Rousseau confirme ne pas être le seul ancien élu à vivre des moments plus difficiles depuis les élections de 2015. Selon lui, plusieurs de ses anciens collègues du NPD vivent des moments particulièrement difficiles sur le plan économique.

«Un ancien député fait l’entretien de logements locatifs, une autre a perdu son mari, des familles ont été détruites. Moi, j’ai un moral solide, mais il y a des histoires vraiment tristes», a mentionné M. Rousseau.

Aucun regret

Bien que sa faillite personnelle soit imminente et qu’il ne pourra pas se racheter de maison avant plusieurs années, l’ex-député ne regrette rien.

«J’ai accompli de très belles choses, et mon parti aussi. J’ai voyagé partout au Canada, je travaillais 70 heures par semaine, et malgré notre crise familiale que l’on vit depuis le mois de mai dernier, je recommencerais demain matin», a confirmé l’homme de 55 ans.

«J’étais tellement humain, c’est un cri à l’aide et en même temps une thérapie pour moi», a conclu l’ex-député.