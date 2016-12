Un contrat de 2,53 milliards $ pour Bombardier Transports

Bombardier Transport a annoncé, jeudi, la signature d’un accord-cadre prévoyait la livraison d’au plus 300 rames de trains Bombardier Talent 3 aux Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB).

Ces trains régionaux représentent un montant de 1,8 milliard d’euros (2,53 milliards $ CAN) au prix catalogue.

Une première commande ferme de 21 Talent 3 a d’ores et déjà été signée entre l’entreprise québécoise et la société autrichienne, pour une valeur de 211 millions $ CAN. «Cet accord-cadre est une très grande réussite pour Bombardier. Le groupe ÖBB est un exploitant renommé et figure parmi les chemins de fer les plus ponctuels d'Europe», a affirmé Christian Diewald, directeur général de Bombardier Transport en Autriche, dans un communiqué.

Les trains Talents 3 sont des véhicules automoteurs électriques de nouvelle génération qui offre plus d’espace que leurs prédécesseurs. Quelques 187 trains de la famille Talent roulent déjà en Autriche, sur une flotte d’environ 1400 rames en service en Europe et au Canada.