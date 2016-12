[VIDÉOS] Il tranche des objets avec un couteau de 1000 degrés

Un YouTubeur s’amuse à trancher des objets à l’aide d’un couteau brûlant. Le résultat? Fascinant.

YouTube est un endroit étrange. On peut y trouver des tutoriels, des vidéoclips, des critiques, des vidéos de chats, mais aussi des gens comme MrGear.

MrGear s’amuse sur le réseau depuis plus d’un an en montrant des astuces cocasses. Comment faire une minifusée, comment faire une cachette dans une bougie, etc.

Depuis une semaine, sa chaîne YouTube a pris une direction un peu différente, et MrGear semble avoir trouvé la clé du succès: couper des objets avec un énorme couteau brûlant. Alors qu’il amassait quelques centaines de milliers de vues sur ses anciennes vidéos, cette nouvelle direction semble bien fonctionner; il a amassé plusieurs millions de vues en quelques jours.

Du savon, des oeufs, une bouteille de Coca Cola, du chocolat, des jouets, des téléphones intelligents: tout passe au couteau.

Difficile de ne pas rester scotché devant l’écran à regarder des objets fondre.

Étrange...