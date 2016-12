17 choses qu’on vous souhaite pour 2017

À l’heure des bilans et des belles résolutions, Le Sac de Chips a cru bon de préparer une liste de voeux bien sentis pour ses fidèles lecteurs (et même ses détracteurs), afin de répandre l’amour et le positivisme à l’aube de cette nouvelle année...

Pour 2017, on vous souhaite:

#01 D’affronter une de vos peurs

#02 De mettre tout en oeuvre pour réaliser un de vos rêves

#03 De vous impliquer dans votre communauté

#04 De prendre plus de temps pour vous et avec vos proches

#05 De vous fixer de nouveaux buts et objectifs

#06 De faire un grand ménage de vos effets personnels et de donner au suivant

#07 De faire un effort pour encourager l’économie locale

#08 D'oser goûter et cuisiner de nouveaux plats (ou d’apprendre à cuisiner!)

#09 De partir à l’aventure pour découvrir une nouvelle région ou un nouveau pays

#10 D’apprendre une nouvelle langue

#11 D’encourager la culture locale et de découvrir de nouveaux artistes

#12 De faire preuve de plus d’ouverture et d’avoir une attitude positive

#13 D’apprendre à jouer d’un instrument de musique

#14 De mieux planifier, organiser et gérer votre temps

#15 De bouger plus et de manger mieux

#16 D’intégrer une nouvelle activité sportive ou culturelle à votre horaire

#17 De la santé, du succès (dans vos études), du bonheur et surtout beaucoup beaucoup beaucoup d’amour!

Bonne année 2017!