Actions et luxueux logis

Condo de 1,7 M$ pour un entrepreneur

Une compagnie à numéro contrôlée par Michel Grennan, grand patron de la firme de construction de Laval Cosoltec, a fait l’achat d’un condo de 1,7 million $ dans la Tour des Canadiens au centre-ville de Montréal. Selon la description du courtier, il s’agit d’un penthouse luxueux et exclusif de trois chambres à coucher et de deux salles de bains situé dans les derniers étages de la tour.

Le patron d’Intertape Polymer vend

Gregory Yull, le patron de la Montréalaise Intertape Polymer, un fabricant de rubans et de films (de type duct tape), a vendu des actions pour une valeur de 1,5 million $. Il en détient pour une valeur de 17,5 millions $. L’action a connu une progression fulgurante de 5572 % depuis 2009, alors que la compagnie était au bord de la faillite après la crise financière. Même si Intertape a un siège social à Montréal, son patron travaille aujourd’hui de la Floride.

Vente chez Junex

Jean-Yves Lavoie, président et fondateur de la pétrolière québécoise Junex, a vendu 10 000 actions de l’entreprise à la fin 2016 à un prix de 58 cents l’unité pour une valeur de 5800 $. Il détient toujours une participation de 4,1 millions $ dans la compagnie. L’action de Junex a plus que doublé en un an, mais n’a généré aucune valeur pour ses actionnaires depuis son entrée en Bourse il y a 15 ans (l’action s’échangeait alors pour 78 cents).

Un avocat achète à Mont-Royal

Karl Tabbakh, associé au cabinet montréalais McCarthy Tétrault et ancien président du Conseil canadien des gens d’affaires d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a fait l’acquisition avec sa conjointe d’une luxueuse propriété de 2,24 millions $ à Ville Mont-Royal. C’est l’épouse de John Khawand, un ancien candidat libéral fédéral et ingénieur actif en Arabie Saoudite, qui lui vend la maison. La maison est décrite comme un «prestigieux cottage de pierre» (complètement rénové en 2002) doté de six chambres à coucher et six salles de bains ayant bénéficié d’un minutieux «travail artisanal».

La crème pour 500 000 $ US pour le Nouvel An

Pour 500 000 $ US, vous pourriez vivre une expérience du Nouvel An de luxe extrême de cinq nuits à l’hôtel 5 étoiles Fontainebleau à Miami. Vous aurez l’option d’utiliser une de ces voitures: Lamborghini Aventador Roadster, 488 Spider, Rolls-Royce Phantom, McLaren 650s Spider (photo) ou encore Aston Martin DB9 Volante. Vous serez en plus assis à une table directement devant la scène pour un spectacle de Justin Bieber. Sans compter la possibilité de dépenser 100 000 $ US dans une bijouterie exclusive. Champagne à profusion et repas privés sont inclus.

