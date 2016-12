Adieu 2016

Hélas! l’année qui s’achève a confirmé les tendances lourdes de nos sociétés occidentales. Nous sommes dans une fin de civilisation et pour la première fois, on a le sentiment que l’homme perd le contrôle de la technologie qu’il a inventée.

La démocratie, telle qu’on l’a connue, a assuré, quoi qu’en disent les esprits qui rêvent d’une révolution de pacotille, notre progrès social, politique, économique et moral. Cette démocratie est actuellement en régression.

Nombre de citoyens ont perdu la foi dans la politique comme facteur de changement, dans les politiciens, qui ne commandent plus le respect, dans les institutions où ils se sentent malmenés et plus largement dans les élites porteuses de visions collectives sans lesquelles aucun avenir n’est possible.

Nous ne sommes pas dans une période faste de l’Histoire. Dans nos pays de modernité, les nouvelles générations qui héritaient de la culture des précédentes ne s’évaluent plus en tranche de 20 ans, mais de cinq ans.

Les petits dès l’âge d’un an ne regardent plus leur mère, mais plutôt l’écran que les parents vissent fièrement dans leurs petites mains. Fini l’apprentissage de la réalité. La vie virtuelle triomphe. Et avec elle, le passé, l’histoire, la mémoire et les souvenirs non archivés dans les tablettes paraissent sans valeur.

Tous perdus

L’Occident a cru au triomphe de la raison, mais a oublié que, sans l’âme, la raison humaine dérive. Or, nous sommes tous perdus, car les repères traditionnels ont disparu, et seuls des sages, jeunes ou vieux d’ailleurs, se portent à leur défense.

En 2016, l’on a eu le sentiment que, sauf exception, ceux qui ont la tâche de nous guider, nous diriger, nous instruire, nous faire réfléchir ou nous protéger ont failli. Ils ne semblent plus à la hauteur de nos attentes légitimes. Si bien que des gourous d’un nouveau genre se faufilent. Du Dieu sauveur, nous sommes passés aux sauveurs à la petite semaine, aux narcissiques pathologiques, aux fiers-à-bras sans complexes, aux revanchards carburant à la haine de l’Autre et bien sûr aux illuminés islamistes qui nous rêvent décapités ou écrasés.

En 2016, les faits divers ont définitivement pris le pas sur les faits solidement établis. Des centaines de millions d’internautes sont attirés par des images qu’on dit virales d’un chien qui chante, d’un nouveau pétomane, d’un vieillard qui s’arrache littéralement les cheveux ou d’une ministre qui se fourrage le nez. Ces internautes ne lisent plus les journaux, ignorent tout des massacres qui se perpètrent au quotidien, hésitent à voter lorsqu’ils en ont le droit et sont adeptes de toutes les théories de complot qui circulent de la Terre de Feu jusqu’à l’Arctique.

S’ajoutent à cela les fausses informations qui ont pullulé en 2016 au point où l’on parle désormais d’une industrie des faussetés qui se développera sans contraintes dans notre monde où les faits n’ont plus d’importance. Car la communication, c’est-à-dire la mise en scène des convictions, des messages et des préjugés, règne sur tous les lieux de pouvoir et d’intérêts.

L’on peut échapper à ce climat délétère. Notre intimité demeure le dernier rempart contre la lamentable actualité de 2016. L’amour du couple triomphe, l’affection de nos enfants nous nourrit et le partage amical nous réjouit. Car ces valeurs ne dépérissent pas.