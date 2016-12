Concernant le rôle du médiateur

Mon conjoint et moi avons profité du temps des fêtes pour annoncer à la famille que nous étions en processus de séparation. Ça faisait longtemps que ça couvait mais nous avions préféré préparer la chose entre nous pour éviter de nuire le plus possible à nos enfants. Nous entrons en médiation prochainement et nous espérons en arriver à une entente satisfaisante pour les deux le plus rapidement possible. Une de mes belles-sœurs fait pression sur moi pour que je ne signe rien sans avoir consulté la famille pour ne pas me faire avoir. Pensez-vous que cette procédure risque d’être complexe au point de me faire perdre la tête sur mes droits?

Anonyme

Vous prenez la meilleure des voies qui soit pour bien réussir votre rupture et vous ne devriez pas en déroger. Votre belle-sœur aurait un urgent besoin de se renseigner sur le sujet.