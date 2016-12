Des restaurants «poitrines et carabines» gagnent en popularité depuis Trump

La chaine américaine de restaurants Bombshells affirme générer de très bonnes affaires depuis la campagne électorale, et encore plus depuis la victoire de Trump. Leur concept est d’une grande simplicité (d’esprit) : combiner toute l’élégance d’un Hooters avec l’esthétisme joyeusement familial de la Seconde Guerre mondiale.

De jeunes filles à qui on dicte comment s’habiller et se maquiller — leur contrat stipule par exemple qu’elles ne peuvent s’attacher les cheveux — vous servent des plats bien graisseux portant des noms à consonance militaire comme «La recrue» ou «Le club du Sergent»... le rêve de tous les foodies et fins gourmets.

Instagram

Pour ajouter à l’expérience, tel un «sniper» vous pouvez pointer du regard leur poitrine bien en vue et leur taille entourée d’une jolie ceinture de balles qui s’agence parfaitement à l'accoutrement pseudo militaire.

Chic !

Un représentant de Bombshells tient tout de même à nous assurer que ce sont des endroits parfaits pour les enfants et que ce ne sont pas des «breastaurants», le nom qu’on donne aux établissements du genre. (breast signifie poitrine). Et ce, même si on y encourage les serveuses à faire quelques rapprochements physiques auprès des clients, rapporte le NY POST.

On présume que ce frottage innocent a pour but de rappeler la chaleureuse ambiance d’un restaurant familial.

Le numéro 1 de l’entreprise Eric Langan croit que la tournure des événements en politique américaine a engendré de bonnes affaires : « Cette année électorale a été très très très positive pour nous jusqu’à présent. » À savoir si l’uniforme et le concept vont trop loin, un autre représentant a simplement répondu : « Notre uniforme n’a rien de différent de celui d’une cheerleader. »

Les actions de la compagnie texane qui détient Bombshells ont grimpé de 40 % depuis l’élection de Trump et ses revenus ne cessent d’augmenter depuis le début de la campagne. Conséquemment, on annonce une expansion d’une centaine de nouveaux restaurants dans les prochaines années.

Pensez-vous qu’un de ces restaurants pourrait fonctionner au Québec ?

...

On ne sait toutefois pas si les nouveaux emplacements offriront également les soirées de lutte de personnes de petite taille.