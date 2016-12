Étonnements 2016

René, Pierre Lalonde, Bob Walsh et Lionel Duval, je m’y attendais. Je les savais rencognés dans la maladie incurable ou trop avancée. De par les proches ou même publiquement, on devinait que ce n’était plus une question d’années, mais de mois ou de semaines. Mais la mort de Jean Lapierre, sa femme, ses deux frères et sa sœur dans l’écrasement d’un petit avion nous a tous dépassés. Cruellement, brutalement, d’un seul coup, 59 ans, sans avertissement. Horrible!

L’événement politique de l’année non plus on ne l’a pas vu venir. L’élection de Donald Trump a déstabilisé et chaviré la boule au complet. On aurait voulu lui dicter un parcours de campagne pour le faire perdre qu’on n’aurait pas fait mieux. Misogyne, raciste, biseauteur d’impôt, menteur... il s’est même moqué d’un handicapé. Mais il est dans la grosse chaise.

COUPS DE THÉÂTRE

C’était possible, mais si improbable jusqu’en juillet: l’échange de PK Subban contre Shea Weber. Un talent fou, un athlète spectaculaire comme on n’en avait pas vu à Montréal depuis longtemps et un chouchou du public qui venait de donner dix millions dollars pour les enfants malades. Parti en un coup de téléphone.

La séparation du couple Angelina Joly - Brad Pitt a été étonnante, mais celle de Julie et PKP aura été plus hollywoodienne alors que le couple n’était marié que depuis six mois. Et Pierre Karl qui quitte la vie politique quelques semaines plus tard.

Dans une année, il y a aussi des événements qui révèlent un signe des temps. En 2016, Barak Obama, Justin Trudeau et Philippe Couillard ont visité Cuba, l’année de la mort de Castro.

Ah oui! Québec a annoncé un surplus budgétaire de plus de deux milliards. C’est quand même époustouflant, mais c’est passé comme si on n’y croyait pas ou comme si on avait de la misère avec les bonnes nouvelles.

POUT-POUT

Désolé, je pense que j’ai gobé un Pokémon dans ma souffleuse.

Avec tous les pères Noël qui sont passés dans les centres commerciaux, c’est normal qu’il n’y ait plus de rennes à la baie James.

«J’ai hâte de me faire attacher les deux pattes.» (La dinde sadomaso)

C’est la soirée du hot-dog au Gala de lutte sumo. Le 30e est gratuit.

Suggestion au ministre Barrette. Un écran de cinéma dans les urgences.

À DEMAIN

Ah! c’est dans le temps du Jour de Blanc...